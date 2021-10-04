Военный эксперт Корнев высказался об испытаниях ракеты «Циркон»

Военный эксперт Дмитрий Корнев прокомментировал испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».

«Первый пуск с подводной лодки говорит о том, что «Циркон» становится унифицированной гиперзвуковой ракетой, которая может применяться как кораблями, так и субмаринами», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

При этом Корнев предположил, что в ближайшие несколько месяцев испытания ракеты будут завершены и «Циркон» примут на вооружение.

Со своей стороны, военный историк, полковник запаса, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» назвал испытания по-настоящему значимым достижением.

«Прорыв здесь колоссальный», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот России провёл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».