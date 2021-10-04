Пётр Бобылев назначен заместителем министра энергетики

Пётр Бобылев, который в течение года руководил департаментом конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития, назначен замглавы Минэнерго России.

«Назначить Бобылева Петра Михайловича заместителем министра энергетики Российской Федерации», — говорится в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.

По информации РИА Новости, до Минэкономразвития Бобылев десять лет работал в Минэнерго, в эти годы он занимал должности начальника отдела, замдиректора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, замдиректора департамента развития электроэнергетики.

В октябре 2020 года перешёл на должность главы департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин во вторник, 5 октября, проведёт совещание с членами кабмина, на котором они рассмотрят меры по реализации климатической политики.