Пётр Бобылев назначен заместителем министра энергетики
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«Назначить Бобылева Петра Михайловича заместителем министра энергетики Российской Федерации», — говорится в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.
По информации РИА Новости, до Минэкономразвития Бобылев десять лет работал в Минэнерго, в эти годы он занимал должности начальника отдела, замдиректора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, замдиректора департамента развития электроэнергетики.
В октябре 2020 года перешёл на должность главы департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин во вторник, 5 октября, проведёт совещание с членами кабмина, на котором они рассмотрят меры по реализации климатической политики.