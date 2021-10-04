Путин на совещании с кабмином обсудит меры по реализации климатической политики
- Reuters
«Также в режиме видеоконференцсвязи, президент проведёт совещание с членами правительства. Основной темой встречи станут меры по реализации климатической политики, с докладом выступит министр экономического развития Решетников», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
В обсуждении стратегии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года примут участие вице-премьер Виктория Абрамченко, советник президента Руслан Эдельгериев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли попросил объяснить причины невыполнения в срок поручений в этой сфере.