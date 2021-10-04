Путин на совещании с кабмином обсудит меры по реализации климатической политики

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Президент России Владимир Путин во вторник, 5 октября, проведёт совещание с членами кабмина, на котором они рассмотрят меры по реализации климатической политики.
Путин на совещании с кабмином обсудит меры по реализации климатической политики
  • Reuters

«Также в режиме видеоконференцсвязи, президент проведёт совещание с членами правительства. Основной темой встречи станут меры по реализации климатической политики, с докладом выступит министр экономического развития Решетников», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В обсуждении стратегии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года примут участие вице-премьер Виктория Абрамченко, советник президента Руслан Эдельгериев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. 

Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли попросил объяснить причины невыполнения в срок поручений в этой сфере.

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