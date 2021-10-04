В «Иннопрактике» высказались о перспективах российских высокотехнологичных компаний

Первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» Наталья Попова высказалась о перспективах российских высокотехнологичных компаний.

«Будучи общественным омбудсменом, в чью сферу ответственности входят национальные чемпионы, я считаю, что такие компании способны достичь отраслевого или глобального лидерства в среднесрочной перспективе — прежде всего благодаря темпам роста выручки и экспортоориентированности», — заявила она в беседе с РИА Новости.

По словам Поповой, в настоящее время, по данным Crunchbase и CB Insights, в России нет ни одного «единорога», но несомненно, что будущие «единороги» в стране есть.

«Несмотря на то что большинство из них, как правило, относятся к сегменту цифры и финтеха, практически в любой технологической отрасли, в том числе в диптехе и биотехе, возможно их появление за счёт реализации компаниями своего технологического потенциала», — пояснила она.

Как напомнила эксперт, в мировой практике «единорогами» считаются стартапы, получившие оценку капитализации в $1 млрд. Эта оценка производится со стороны инвестора. Для компаний — национальных чемпионов используется другой индикатор: достижение выручки в размере $1 млрд.

Ранее НСН сообщала о программе «Московский акселератор».