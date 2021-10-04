Медведев призвал улучшить пограничную инфраструктуру для недопущения завоза инфекций
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- РИА Новости
По его словам, пограничная инфраструктура должна быть приведена в надлежащее состояние для того, чтобы максимально эффективно бороться с различными нарушениями, преступлениями, включая незаконное пересечение границ.
Кроме того, модернизация может помочь уменьшить риск «переноса опасных инфекций на территорию России».
В июне Медведев предложил потратить 70 млрд рублей на систему предотвращения биологических угроз.