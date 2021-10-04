Медведев призвал улучшить пограничную инфраструктуру для недопущения завоза инфекций

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации пограничной инфраструктуры для пресечения преступлений и недопущения завоза на территорию страны инфекций.

По его словам, пограничная инфраструктура должна быть приведена в надлежащее состояние для того, чтобы максимально эффективно бороться с различными нарушениями, преступлениями, включая незаконное пересечение границ.

Кроме того, модернизация может помочь уменьшить риск «переноса опасных инфекций на территорию России».

В июне Медведев предложил потратить 70 млрд рублей на систему предотвращения биологических угроз.