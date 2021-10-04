Контрольную проверку по итогам летнего обучения проведут на Черноморском флоте

В соединениях и воинских частях Черноморского флота ВМФ началась контрольная проверка по итогам летнего периода обучения.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Контрольная проверка осуществляется под руководством командующего ЧФ Игоря Осипова. Военнослужащие примут участие в тактических учениях, в ходе которых командирам подразделений предстоит продемонстрировать способность принимать нестандартные и неожиданные для противника решения.

В манёврах будут задействованы экипажи кораблей ЧФ, сухопутные войска, а также авиация и ПВО, в том числе силы Южного военного округа.

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