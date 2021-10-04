В Москве привились от коронавируса 67% работников из сфер с обязательной вакцинацией

В Москве привились от коронавируса 67% работников из ряда сфер, для которых ранее была предписана обязательная вакцинация от COVID-19.

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Он напомнил, что в городе одними из первых приняли решение об обязательной вакцинации ряда групп сотрудников, которые работают с населением.

«67% привились двумя компонентами и 73% — одним компонентом», — сказал он.

Собянин отметил, что в сферах образования и здравоохранения двумя компонентами привились больше 80% сотрудников, что является хорошим результатом.

RT вёл трансляцию.

Также мэр Москвы заявил, что власти столицы в ближайшее время намерены возобновить программы поощрения для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса.