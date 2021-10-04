Переговоры Лаврова с главой МИД Ирана пройдут в Москве 6 октября

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Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна состоится в Москве 6 октября.
Переговоры Лаврова с главой МИД Ирана пройдут в Москве 6 октября
  • © Пресс-служба МИД РФ
  • РИА Новости

«Встреча станет продолжением регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран. Позиции России и ИРИ по многим международным темам близки или совпадают. Министры уделят особое внимание ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — говорится в сообщении на сайте МИД.

По данным ведомства, в ходе диалога главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные сюжеты региональной повестки, включая обстановку на Каспии, в Закавказье, в зоне Персидского залива, Йемене, Ливане, а также ближневосточное урегулирование.

Ранее представители России, Китая, Пакистана и Ирана провели четырёхстороннюю встречу по ситуации в Афганистане на полях саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе.

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