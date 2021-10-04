Военный эксперт Мураховский прокомментировал испытания ракеты «Циркон»

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Военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».
Военный эксперт Мураховский прокомментировал испытания ракеты «Циркон»
  • © Олег Кулешов
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что эта ракета — универсальная, её можно запускать как с надводного корабля, так и с подводной лодки.

«На примере «Калибра» мы всё это наблюдали. У нас этот комплекс стоит и на подводных лодках, и на надводных кораблях», — сказал эксперт.

По словам Мураховского, благодаря использованию «Циркона» ударные возможности отечественного подводного флота значительно возрастут.

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот России провёл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». 

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с телеканалом «360» прокомментировал произошедшее.

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