Военный эксперт Мураховский прокомментировал испытания ракеты «Циркон»

Военный эксперт Виктор Мураховский прокомментировал испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».

В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что эта ракета — универсальная, её можно запускать как с надводного корабля, так и с подводной лодки.

«На примере «Калибра» мы всё это наблюдали. У нас этот комплекс стоит и на подводных лодках, и на надводных кораблях», — сказал эксперт.

По словам Мураховского, благодаря использованию «Циркона» ударные возможности отечественного подводного флота значительно возрастут.

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот России провёл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с телеканалом «360» прокомментировал произошедшее.