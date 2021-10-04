Военный эксперт Коновалов прокомментировал испытания ракеты «Циркон»

Военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».

«Испытания с разных платформ говорят о том, что система состоялась», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Со своей стороны, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с телеканалом «360» назвал «Циркон» уникальной ракетой.

«Это говорит о том, что скоро российский ВМФ приобретёт ещё один важный «ракетный кулак», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ВМФ России провёл испытания ракеты «Циркон» с атомной подлодки «Северодвинск».