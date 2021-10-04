Военный эксперт Коновалов прокомментировал испытания ракеты «Циркон»

Короткая ссылка
Военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».
Военный эксперт Коновалов прокомментировал испытания ракеты «Циркон»
  • © Пресс-служба Минобороны РФ
  • РИА Новости

«Испытания с разных платформ говорят о том, что система состоялась», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Со своей стороны, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с телеканалом «360» назвал «Циркон» уникальной ракетой.

«Это говорит о том, что скоро российский ВМФ приобретёт ещё один важный «ракетный кулак», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ВМФ России провёл испытания ракеты «Циркон» с атомной подлодки «Северодвинск».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить