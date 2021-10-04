Ещё один пострадавший при восхождении на Эльбрус выписан из больницы

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Ещё одного альпиниста, пострадавшего при восхождении на Эльбрус 23 сентября, выписали из больницы, на лечении остаются трое.
Ещё один пострадавший при восхождении на Эльбрус выписан из больницы
  • © ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

«Одного пострадавшего выписали из ожогового отделения. Ещё двое остаются в ожоговом, один — в отделении сосудистой хирургии. Состояние всех троих — с положительной динамикой», — рассказали ТАСС в региональном Минздраве.

Нальчикский городской суд арестовал на два месяца Дениса Алимова, организатора восхождения на Эльбрус 23 сентября, во время которого погибли пять человек. Всего в группе было 19 человек.

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