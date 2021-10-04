Ещё один пострадавший при восхождении на Эльбрус выписан из больницы

Ещё одного альпиниста, пострадавшего при восхождении на Эльбрус 23 сентября, выписали из больницы, на лечении остаются трое.

«Одного пострадавшего выписали из ожогового отделения. Ещё двое остаются в ожоговом, один — в отделении сосудистой хирургии. Состояние всех троих — с положительной динамикой», — рассказали ТАСС в региональном Минздраве.

Нальчикский городской суд арестовал на два месяца Дениса Алимова, организатора восхождения на Эльбрус 23 сентября, во время которого погибли пять человек. Всего в группе было 19 человек.