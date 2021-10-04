Мишустин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом прокомментировал ситуацию с COVID-19 в стране.

«Динамика, которую мы наблюдаем последние дни, вызывает серьёзное беспокойство. Заболеваемость растёт в большинстве субъектов Российской Федерации», — заявил Мишустин.

Согласно данным на 4 октября, в России за сутки выявили 25 781 случай коронавируса. За всё время пандемии в России подтвердили 7 612 317 случаев COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.