Мишустин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
- РИА Новости
«Динамика, которую мы наблюдаем последние дни, вызывает серьёзное беспокойство. Заболеваемость растёт в большинстве субъектов Российской Федерации», — заявил Мишустин.
Согласно данным на 4 октября, в России за сутки выявили 25 781 случай коронавируса. За всё время пандемии в России подтвердили 7 612 317 случаев COVID-19.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.