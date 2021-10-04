Правозащитник объяснил заявление в Генпрокуратуру на опубликовавших «досье Пандоры» журналистов

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) не является союзом независимых журналистов, а напрямую связан с американскими спецслужбами. Об этом в беседе с RT заявил правозащитник Александр Ионов, ранее обратившийся с заявлением на ICIJ в Генпрокуратуру.

По его словам, организация журналистов-расследователей при поддержке Госдепартамента США пытается оказывать влияние на российскую внутреннюю политику.

«Когда мы работаем с оппозиционными организациями в США по линии антиглобалистского движения, по странному стечению обстоятельств к этим организациям приходят представители ФБР, представители других специальных служб и проводят обыски. К этим ребятам, которые являются незарегистрированным СМИ, — к ним никто не приходит. Потому что они выполняют те функции, которые на них возложил Госдепартамент», — заявил Ионов.

Как утверждает собеседник RT, ICIJ не выполняют роль реальных расследователей-журналистов, так как освещают события однобоко.

«Я хотел бы обратить внимание этих коллег на то, чтобы они не концентрировались только на отдельных странах или персонах. На России или на провинившихся, по мнению Запада, отдельных политиках в Восточной Европе. Американцы также работают в офшорных юрисдикциях, но почему-то мы видим только общие фразы о Штатах. Пусть они называют фамилии чиновников, которые за этим стоят, и тогда уже это будет объективно», — добавил правозащитник.

3 октября ICIJ опубликовал «досье Пандоры», указывающее на возможную причастность ряда мировых лидеров к офшорным схемам.

В досье содержатся данные о более чем 35 действующих и бывших национальных лидерах и 400 чиновниках из около 100 стран.

Как сообщается на сайте ICIJ, организация финансируется фондом Джорджа Сороса Open Society Foundation*.

По данным СМИ, ICIJ связан с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который, в свою очередь, финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).

** Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.