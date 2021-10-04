Песков высказался о темпах вакцинации от коронавируса в России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о темпах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

«Безусловно, несмотря на полную готовность всей инфраструктуры и несмотря на обеспеченные возможности, темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Пользуясь случаем, мы ещё раз призываем всех прививаться, ибо это единственный способ защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии», — заявил Песков.

Согласно данным на 4 октября, в России за сутки выявили 25 781 случай коронавируса. За всё время пандемии в России подтвердили 7 612 317 случаев COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.