Более 30 тысяч участников «Активного долголетия» побывали на экскурсиях в Подмосковье в 2021 году

Более 30 тыс. участников программы «Активное долголетие» побывали на экскурсиях в Московской области в 2021 году.

Об этом сообщает телеканал «360».

В частности, областные пенсионеры приняли участие в 2,2 тыс. пешеходных и автобусных экскурсий.

Чаще всего такие поездки организуют в Коломну, Сергиев Посад, Серпухов, Истру и Одинцово.

В рамках турпроекта участники «Активного долголетия» посетили музей-заповедник «Коломенский кремль», храм Святых Бориса и Глеба в Раменском, Новоиерусалимский мужской монастырь, Свято-Троицкую Сергиеву лавру и другие достопримечательности.

Проект запустили в регионе 1 октября 2019 года.

В июле сообщалось, что в клубах «Активное долголетие» более 30 тыс. пенсионеров Подмосковья привились от COVID-19.