Более 30 тысяч участников «Активного долголетия» побывали на экскурсиях в Подмосковье в 2021 году

Короткая ссылка
Более 30 тыс. участников программы «Активное долголетие» побывали на экскурсиях в Московской области в 2021 году.
Более 30 тысяч участников «Активного долголетия» побывали на экскурсиях в Подмосковье в 2021 году
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает телеканал «360».

В частности, областные пенсионеры приняли участие в 2,2 тыс. пешеходных и автобусных экскурсий.

Чаще всего такие поездки организуют в Коломну, Сергиев Посад, Серпухов, Истру и Одинцово.

В рамках турпроекта участники «Активного долголетия» посетили музей-заповедник «Коломенский кремль», храм Святых Бориса и Глеба в Раменском, Новоиерусалимский мужской монастырь, Свято-Троицкую Сергиеву лавру и другие достопримечательности.

Проект запустили в регионе 1 октября 2019 года.

В июле сообщалось, что в клубах «Активное долголетие» более 30 тыс. пенсионеров Подмосковья привились от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить