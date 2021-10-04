Более 30 тысяч участников «Активного долголетия» побывали на экскурсиях в Подмосковье в 2021 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
В частности, областные пенсионеры приняли участие в 2,2 тыс. пешеходных и автобусных экскурсий.
Чаще всего такие поездки организуют в Коломну, Сергиев Посад, Серпухов, Истру и Одинцово.
В рамках турпроекта участники «Активного долголетия» посетили музей-заповедник «Коломенский кремль», храм Святых Бориса и Глеба в Раменском, Новоиерусалимский мужской монастырь, Свято-Троицкую Сергиеву лавру и другие достопримечательности.
Проект запустили в регионе 1 октября 2019 года.
В июле сообщалось, что в клубах «Активное долголетие» более 30 тыс. пенсионеров Подмосковья привились от COVID-19.