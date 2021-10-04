Росавиация рекомендовала улучшить меры безопасности полётов трём российским авиакомпаниям

Как минимум трём российским авиакомпаниям — «Камчатскому авиационному предприятию», «Витязь-аэро» и «Аэросервису» — необходимо улучшить меры безопасности полётов, считает Росавиация.

«Со стороны специалистов центрального аппарата Росавиации было указано на недостаточность принимаемых руководством этих авиакомпаний действий в рамках системы управления безопасностью полётов. Требуется внести корректирующие решения в организационные структуры, в иерархию ответственности каждого подразделения авиапредприятия, участвующего в организации полетов. Кроме того, требуется постоянное и системное совершенствование руководящих принципов и процедур СУБП», — говорится в сообщении.

Начиная с августа Росавиация проводит проверку 35 авиакомпаний.

Ранее Росавиация провела проверку авиакомпании «Витязь-Аэро» на Камчатке после того, как вертолёт Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро.