ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Москве и Подмосковье

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что в Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

Отмечается, что ФСБ России во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии «в Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

«Задержаны два главаря и шесть её активных участников», — приводит ТАСС сообщение.

В августе в ФСБ сообщали о задержании в Крыму двух главарей и трёх участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.