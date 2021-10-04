ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Москве и Подмосковье

Короткая ссылка
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что в Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Москве и Подмосковье
  • © ФСБ РФ
  • РИА Новости

Отмечается, что ФСБ России во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии «в Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

«Задержаны два главаря и шесть её активных участников», — приводит ТАСС сообщение.

В августе в ФСБ сообщали о задержании в Крыму двух главарей и трёх участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить