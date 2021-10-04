ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Москве и Подмосковье
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- РИА Новости
Отмечается, что ФСБ России во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии «в Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
«Задержаны два главаря и шесть её активных участников», — приводит ТАСС сообщение.
В августе в ФСБ сообщали о задержании в Крыму двух главарей и трёх участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.