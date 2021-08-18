В ФСБ заявили о задержании участников ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму двух главарей и трёх участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного суда России в 2003 году), задержаны два главаря и три её активных участника», — рассказали в ведомстве.

По сведениям ФСБ, члены ячейки «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путём действующей власти».

Как пояснили в ведомстве, во время собраний «они с применением мер конспирации распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман».

В июле в ФСБ России сообщали, что в Пензе, Уфе и Челябинске были ликвидированы четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.