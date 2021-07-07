ФСБ сообщила о ликвидации четырёх ячеек «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

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В ФСБ России сообщили, что в Пензе, Уфе и Челябинске были ликвидированы четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
ФСБ сообщила о ликвидации четырёх ячеек «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
  • © РИА Новости / ФСБ РФ

Об этом проинформировали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом России в конце июня — начале июля 2021 года в Пензе, Уфе и Челябинске нейтрализованы четыре законспирированные ячейки запрещённой в России решением Верховного суда международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, — приводит ТАСС сообщение.

В ФСБ заявили, что «задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан России и стран Центрально-Азиатского региона».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с подразделениями правоохранительных органов задержали в Татарстане главаря регионального звена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», который вербовал российских мусульман в ряды боевиков. 

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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