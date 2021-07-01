ФСБ задержала главаря татарстанского звена «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

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Сотрудники ФСБ России совместно с подразделениями правоохранительных органов задержали в Татарстане главаря регионального звена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, который вербовал российских мусульман в ряды боевиков.
ФСБ задержала главаря татарстанского звена «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ России во взаимодействии с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России в рамках проведённой специальной операции в Республике Татарстан задержала главаря татарстанского звена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, — говорится в заявлении ведомства.

По данным ведомства, мужчина распространял в российском интернет-сегменте пропаганду воинствующей исламистской террористической идеологии и вербовал российских мусульман в боевики.

Силовики изъяли в ходе обысков в доме задержанного средства связи, электронные носители информации и пропагандистские материалы о запрещённой организации.

В апреле ФСБ России выявила ячейку террористической организации в Новосибирской и Кемеровской областях. 

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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