В ФАС заявили, что «Пятёрочка» и «Магнит» снизили цены на продукты в Подмосковье
- АГН «Москва»
- © Игорь Иванко
Ранее стало известно, что ФАС выдала торговым сетям «Пятёрочка» и «Магнит» предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в Подмосковье.
Как заявили в ведомстве, «после предупреждений Московского областного УФАС России торговые сети сообщили о снижении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение».
Отмечается, что «в настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в муниципалитетах, в которых доминирующее положение у компаний отсутствует».
В ФАС добавили, что продолжат проводить постоянный мониторинг и сравнительный анализ стоимости продуктов питания.