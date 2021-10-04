В ФАС заявили, что «Пятёрочка» и «Магнит» снизили цены на продукты в Подмосковье

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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что «Пятёрочка» и «Магнит» снизили цены на продукты в Московской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ФАС заявили, что «Пятёрочка» и «Магнит» снизили цены на продукты в Подмосковье
  • АГН «Москва»
  • © Игорь Иванко

Ранее стало известно, что ФАС выдала торговым сетям «Пятёрочка» и «Магнит» предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в Подмосковье.

Как заявили в ведомстве, «после предупреждений Московского областного УФАС России торговые сети сообщили о снижении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение».

Отмечается, что «в настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в муниципалитетах, в которых доминирующее положение у компаний отсутствует».

В ФАС добавили, что продолжат проводить постоянный мониторинг и сравнительный анализ стоимости продуктов питания.

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