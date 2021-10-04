Кабмин выделил ещё 1,9 млрд рублей на субсидирование железнодорожных перевозок
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«Федеральный центр продолжает оказывать поддержку отрасли железнодорожного транспорта. На субсидирование пригородных перевозок будет дополнительно направлено более 1,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось, что правительство России упростило доступ к господдержке для участников международных выставок и ярмарок.