Кабмин выделил ещё 1,9 млрд рублей на субсидирование железнодорожных перевозок

Правительство России выделило ещё 1,9 млрд рублей на субсидирование пригородных железнодорожных перевозок. Об этом сообщается на сайте кабмина.

© РИА Новости / Павел Львов