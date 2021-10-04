До 2025 года в России развернут 12 лазерно-оптических комплексов

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Около 12 новых лазерно-оптических комплексов для контроля космического пространства развернут в России до 2025 года, сообщает Минобороны.

«До 2025 года на территории России планируются развернуть более 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что космические войска продолжают работать над созданием специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения.

В военном ведомстве уточнили, что первый лазерно-оптический комплекс нового поколения уже успешно поставлен на боевое дежурство на территории Алтайского края.

29 августа генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова к отражению удара в космическом пространстве.

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