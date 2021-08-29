Рогозин отметил готовность России отразить удар в космическом пространстве

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Россия готова к отражению удара в космическом пространстве, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин отметил готовность России отразить удар в космическом пространстве
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос, готова ли Россия «к войне в космосе», он напомнил, что страна пережила много «войн и колоссальных потерь».

«Поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения, в том числе и в космическом пространстве», — сказал он в интервью «Газете.Ru».

Он также рассказал о действиях России в случае, если США выведут в космос ядерное оружие.

«Мы найдём адекватный ответ. Каким он может быть — это вопрос к Минобороны и Военно-космическим войскам. Они совершенно точно найдут ответ», — сказал Рогозин.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва допускает сотрудничество с иностранными государствами в космосе, однако выступает против милитаризации этого пространства.

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