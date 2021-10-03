Путин случайно подслушал совещание членов правительства и похвалил их «рабочий накал»
- РИА Новости
В эфире канала «Россия 1» был показан фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин», на кадрах видно, как президент сел перед камерой, пока Хуснуллин рассказывал о проделанной работе.
Премьер-министр Михаил Мишустин прервал выступление вице-премьера, когда увидел присутствие президента.
«Не специально подслушиваю, не специально. Мне очень приятно было отметить, что рабочий накал на подъёме», — сказал Путин.
Ранее президент в начале беседы с главами прошедших в Госдуму партий услышал обмен колкостями между Владимиром Жириновским и Сергеем Мироновым, после чего отметил мрачное чувство юмора лидера ЛДПР.