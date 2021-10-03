Путин случайно подслушал совещание членов правительства и похвалил их «рабочий накал»

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Президент России Владимир Путин «подслушал» доклад вице-премьера Марата Хуснуллина на совещании правительства в онлайн-формате. Как отметил глава государства, он доволен «рабочим накалом» совещания.
Путин случайно подслушал совещание членов правительства и похвалил их «рабочий накал»
  • РИА Новости

В эфире канала «Россия 1» был показан фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин», на кадрах видно, как президент сел перед камерой, пока Хуснуллин рассказывал о проделанной работе.

Премьер-министр Михаил Мишустин прервал выступление вице-премьера, когда увидел присутствие президента.

«Не специально подслушиваю, не специально. Мне очень приятно было отметить, что рабочий накал на подъёме», — сказал Путин.

Ранее президент в начале беседы с главами прошедших в Госдуму партий услышал обмен колкостями между Владимиром Жириновским и Сергеем Мироновым, после чего отметил мрачное чувство юмора лидера ЛДПР.

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