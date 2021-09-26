Путин отметил мрачное чувство юмора Жириновского, пошутившего про арест

Президент России Владимир Путин в начале беседы с главами прошедших в Госдуму партий услышал обмен колкостями между Владимиром Жириновским и Сергеем Мироновым, после чего отметил мрачное чувство юмора лидера ЛДПР.

Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

Когда глава государства зашёл в кабинет и услышал беседу депутатов, Жириновский заявил Миронову, что тому «нечего сказать», а Миронов ответил, что «хорошо смеётся тот, кто смеётся последним».

«Последний перед арестом, в камеру идёт последний», — продолжил Жириновский.

Вмешавшийся в беседу президент прокомментировал высказывание лидера ЛДПР.

«Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя сегодня день такой, в принципе, хороший», — сказал Путин.

Ранее Владимир Жириновский во время беседы с президентом предложил восстановить в России понятие «ссылка в Сибирь». Владимир Путин негативно оценил это предложение.