В Воронеже при пожаре в доме погибли три человека

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Три человека погибли в результате возгорания в жилом доме в Воронеже. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
В Воронеже при пожаре в доме погибли три человека
  • РИА Новости

«В 10:53 поступило сообщение о загорании частного жилого дома 10 на 12 по улице Нестерова в Воронеже. В результате пожара огнём уничтожена кровля по всей площади. Пострадала женщина 1947 года рождения, она госпитализирована с ожогами. К сожалению, на месте пожара также обнаружены погибшие: мальчик 2014 года рождения, мужчина 1955 года рождения, мужчина 1987 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 11:33.

Ранее сообщалось, что следователи СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей во время пожара в Ильинском городском округе.

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