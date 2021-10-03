В Воронеже при пожаре в доме погибли три человека

Три человека погибли в результате возгорания в жилом доме в Воронеже. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В 10:53 поступило сообщение о загорании частного жилого дома 10 на 12 по улице Нестерова в Воронеже. В результате пожара огнём уничтожена кровля по всей площади. Пострадала женщина 1947 года рождения, она госпитализирована с ожогами. К сожалению, на месте пожара также обнаружены погибшие: мальчик 2014 года рождения, мужчина 1955 года рождения, мужчина 1987 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 11:33.

Ранее сообщалось, что следователи СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей во время пожара в Ильинском городском округе.