В Минпросвещения не ожидают массового закрытия школ из-за COVID-19

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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов прокомментировал возможность массового закрытия школ из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Минпросвещения не ожидают массового закрытия школ из-за COVID-19
  • РИА Новости

«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует ситуация. Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», — цитирует ТАСС министра.

Кравцов сообщил, что в стране из-за ситуации с COVID-19 закрыто менее 0,1% школ.

«Каждый регион принимает соответствующее решение, исходя из эпидемиологической ситуации», — заявил он.

Согласно данным на 3 октября, в России за сутки выявили 25 769 случаев коронавируса. За всё время пандемии в России подтвердили 7 586 536 случаев COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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