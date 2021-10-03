В Минпросвещения не ожидают массового закрытия школ из-за COVID-19
- РИА Новости
«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует ситуация. Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», — цитирует ТАСС министра.
Кравцов сообщил, что в стране из-за ситуации с COVID-19 закрыто менее 0,1% школ.
«Каждый регион принимает соответствующее решение, исходя из эпидемиологической ситуации», — заявил он.
Согласно данным на 3 октября, в России за сутки выявили 25 769 случаев коронавируса. За всё время пандемии в России подтвердили 7 586 536 случаев COVID-19.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.