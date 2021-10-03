Кабмин утвердил постановление о проведении музыкального конкурса имени Рахманинова

Правительство России утвердило постановление о проведении международного музыкального конкурса имени Рахманинова.

«В 2022 году в Москве состоится первый Международный конкурс пианистов, дирижёров и композиторов имени С.В.Рахманинова. Положение о конкурсе и состав его оргкомитета своим постановлением утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «мероприятие будет состоять из заочного (отборочного) и нескольких очных туров, количество которых разнится от направления к направлению. Фиксируется, что конкурсанты по специальности «фортепиано» должны быть не младше 16 и не старше 32 лет, по специальности «дирижирование» – не старше 40 лет».

«По специальности «композиция» возрастные ограничения отсутствуют. К участию в очных турах допускаются не более 25 пианистов, не более 20 дирижёров и не более 40 композиторов. Лучших из лучших определит жюри, в которое войдут крупнейшие российские и мировые деятели культуры. Общий призовой фонд конкурса превысит 200 тыс. долларов. Премия за первое место составит 30 тыс. долларов, за второе – 20 тыс. долларов, за третье – 10 тыс. долларов. Принятое положение также предусматривает проведение второго конкурса в 2025 году. После этого мероприятие будет проходить каждые четыре года», — сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее Мишустин заявил, что правительство утвердило концепцию развития творческих индустрий в России на ближайшие девять лет.