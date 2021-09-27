Правительство утвердило концепцию развития творческих индустрий в России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило концепцию развития творческих индустрий в России на ближайшие девять лет.
Правительство утвердило концепцию развития творческих индустрий в России
  • РИА Новости

«Правительство утвердило концепцию развития творческих, креативных индустрий на ближайшие девять лет. Это ещё один важный инструмент достижения национальных целей, которые определил президент», — приводит пресс-служба кабмина слова Мишустина.

Отмечается, что документ поможет создать новые рабочие места, в том числе в сфере креативного малого и среднего бизнеса.

«А главное — даст людям дополнительные возможности для самореализации и развития талантов, для новых знаний, идей, технологий, которые качественно меняют жизнь», — добавил российский премьер.

Ранее Мишустин на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусства рассказал о поддержке креативной индустрии.

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