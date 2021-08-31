Мишустин рассказал о поддержке креативной индустрии

Премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусства рассказал о поддержке креативной индустрии.

«Сейчас в нашей стране происходит взрывной рост креативных индустрий, это перспективное направление», — заявил Мишустин.

По его словам, «президент обратил внимание на то, что оно требует особой поддержки, и правительство сейчас готово помогать».

Он сообщил, что «только в этом году Фонд президентских грантов получит 11 млрд рублей, ещё 3,5 млрд — Президентский фонд культурных инициатив».

«Это серьёзная помощь, мы рассчитываем, что с развитием креативной индустрии в стране будут появляться новые актёры, композиторы, музыканты», — добавил премьер.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поздравил участников и гостей Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» с открытием.