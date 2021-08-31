Мишустин рассказал о поддержке креативной индустрии
- РИА Новости
«Сейчас в нашей стране происходит взрывной рост креативных индустрий, это перспективное направление», — заявил Мишустин.
По его словам, «президент обратил внимание на то, что оно требует особой поддержки, и правительство сейчас готово помогать».
Он сообщил, что «только в этом году Фонд президентских грантов получит 11 млрд рублей, ещё 3,5 млрд — Президентский фонд культурных инициатив».
«Это серьёзная помощь, мы рассчитываем, что с развитием креативной индустрии в стране будут появляться новые актёры, композиторы, музыканты», — добавил премьер.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поздравил участников и гостей Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» с открытием.