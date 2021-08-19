Путин поздравил участников и гостей конкурса «Новая волна» с открытием

Российский лидер Владимир Путин поздравил участников и гостей Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» с открытием.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что «за прошедшее время этот замечательный проект вырос в большой международный фестиваль, настоящий праздник современной музыкальной культуры».

По его словам, «конкурс является центром притяжения талантливой, энергичной, инициативной молодёжи из разных государств, служит её творческому развитию, знакомит публику с тенденциями мировой эстрады».

«Уверен, что «Новая волна» продолжит открывать новые имена и зажигать звёзды, объединять людей вокруг непреходящих ценностей созидания, искусства, взаимоуважения, а гостеприимство жителей Сочи и радушие зрителей вновь, как и в предыдущие годы, поможет нынешним конкурсантам выступить ярко и достойно», — заявил Путин.

Ранее Путин поздравил участников, организаторов и гостей XIII Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой с открытием.