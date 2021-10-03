Собянин рассказал о проектировании гостиниц в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о проектировании гостиниц в столице.

Он отметил, что «пандемия проходит, а жизнь продолжается».

«Если мы сейчас замрём и ничего делать не будем, то у нас и перспективы никакой не будет. За эти годы мы, по сути дела, на треть обновили звёздный гостиничный фонд. На треть — за всю историю Москвы», — цитирует ТАСС Собянина.

По его словам, «ещё порядка 20 гостиниц находятся в проектировании».

Ранее НСН сообщала, что Собянин в День пожилых людей открыл городской клуб для людей старшего поколения «Мой социальный центр» в районе Братеево.