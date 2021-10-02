Глава Ростуризма рассказала о значительном росте турпотока в регионы СКФО

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За последние пять лет рост туристического потока в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) составил от 20 до 150%. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Глава Ростуризма рассказала о значительном росте турпотока в регионы СКФО
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«В регионах Северного Кавказа в последние пять лет видим планомерный рост турпотока. Он от 20 до 150% вырос практически по всем субъектам», — приводит ТАСС её слова во время рабочей поездки в Кабардино-Балкарию.

Догузова уточнила, что число туристов в Кабардино-Балкарской Республике с 2015 года выросло в два раза.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с активным туризмом в стране.

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