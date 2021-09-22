В РСТ прокомментировали ситуацию с активным туризмом в стране

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с активным туризмом в стране.
В РСТ прокомментировали ситуацию с активным туризмом в стране
  • Pixabay

«Россия входит в пятёрку стран мира с богатейшими природными ресурсами, однако популярность экологического и активного туризма в нашей стране намного ниже, чем существующий потенциал», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Тем не менее, по его словам, в последние три года интерес к этому направлению динамично растёт, в том числе из-за пандемии и удешевления поездок (благодаря мерам Ростуризма).

Как отметил Барзыкин, в настоящее время доля активных путешественников в России составляет 3—5%, а по некоторым оценкам — уже 9% от общего числа.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления.

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