В РСТ прокомментировали ситуацию с активным туризмом в стране

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с активным туризмом в стране.

«Россия входит в пятёрку стран мира с богатейшими природными ресурсами, однако популярность экологического и активного туризма в нашей стране намного ниже, чем существующий потенциал», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Тем не менее, по его словам, в последние три года интерес к этому направлению динамично растёт, в том числе из-за пандемии и удешевления поездок (благодаря мерам Ростуризма).

Как отметил Барзыкин, в настоящее время доля активных путешественников в России составляет 3—5%, а по некоторым оценкам — уже 9% от общего числа.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления.