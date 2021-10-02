СК возбудил дело по факту убийства матери и дочери в Ленинградской области

Следственный комитет возбудил дело по факту убийства женщины и её трёхлетней дочери в посёлке Бугры Всеволожского района Ленинградской области.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух лиц).

«В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам следователями и сотрудниками полиции задержан подозреваемый 2000 года рождения, который является сыном потерпевшей и сводным братом убитой трёхлетней девочки», — говорится в сообщении регионального управления СК России.

30 сентября после тушения пожара в квартире дома на Молодёжной улице в Гае Оренбургской области обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе — тело ещё одной с аналогичными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Убитым было 17, 18 и 19 лет, они проживали в съёмной квартире и учились в одном из местных образовательных учреждений. Установлено, что они прибыли из Республики Башкортостан.