Садовничий прокомментировал обучение в МГУ девятилетней студентки Тепляковой
- РИА Новости
«Она учится, папа ходит с ней на занятия, факультет опекает», — сказал Садовничий.
Ректор отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли планы по её отчислению.
1 сентября москвичка Алиса Теплякова, успешно сдавшая ЕГЭ в восемь лет, получила студенческий билет психологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Спустя месяц её отец рассказал о сложностях, с которыми столкнулась студентка в общении с некоторыми преподавателями и сотрудниками университета.