Садовничий прокомментировал обучение в МГУ девятилетней студентки Тепляковой

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Девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову не планируют отчислять, она учится, рассказал ТАСС ректор вуза Виктор Садовничий.
Садовничий прокомментировал обучение в МГУ девятилетней студентки Тепляковой
  • РИА Новости

«Она учится, папа ходит с ней на занятия, факультет опекает», — сказал Садовничий.

Ректор отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли планы по её отчислению.

1 сентября москвичка Алиса Теплякова, успешно сдавшая ЕГЭ в восемь лет, получила студенческий билет психологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Спустя месяц её отец рассказал о сложностях, с которыми столкнулась студентка в общении с некоторыми преподавателями и сотрудниками университета.

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