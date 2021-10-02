При взрыве газа в Нижнем Новгороде повреждены две квартиры
- ©СУ СК России по Нижегородской области
«Было выявлено, что повреждены две квартиры — межкомнатные перекрытия и балкон… По результатам осмотра квартир и оценки ущерба будет определён размер материальной помощи людям, у которых пострадало имущество», — приводит ТАСС слова главы города Юрия Шалабаева.
По его словам, из двух подъездов были эвакуированы 90 человек, для них организован пункт временного размещения в школе №58. Организовано горячее питание, люди находятся под наблюдением врачей.
По версии СК, 2 октября утром в квартире на последнем этаже девятиэтажного дома произошёл хлопок газовоздушной смеси. Частично повреждены конструкции квартиры, пострадали мужчина и женщина, они госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело.