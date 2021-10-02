Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбудили после хлопка газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде.

«Следователями СУ СК России по Нижегородской области по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.

По версии следствия, 2 октября утром в квартире, расположенной на девятом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Гайдара Автозаводского района произошёл хлопок газовоздушной смеси. Произошло частичное повреждение конструкций квартиры — пострадали мужчина и женщина, предварительно, 50-летнего возраста. Они госпитализированы в Приволжский исследовательский университет.

Ранее сообщалось, что из дома после происшествия были эвакуированы 100 человек.