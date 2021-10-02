Снегопад осложнил движение на трассе «Байкал» в Иркутской области

Движение на федеральной трассе Р258 «Байкал» осложнено из-за сильного снегопада в Иркутской области, там работает специальная техника.

«Наши коллеги из ФКУ Упрдор «Прибайкалье» работают на данном участке с самого утра. На линии задействованы комплексные дорожные машины. На месте также дежурят два тягача, которые помогают в движении тяжеловесным автомобилям», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Как уточнили в правительстве, управление по гидрометеорологии предупреждало о неблагоприятной погоде, 2 октября в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья ожидались сильные осадки в виде снега, однако «дорожники были к этому готовы».

«Снег пошёл в 07:20, и с этого времени на тракте работает дорожная техника. Самый сложный участок — с 70-го по 90-й км. Это горный перевал. Сейчас 90% машин на летней резине, что осложняет ситуацию», — отметил начальник отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Виктор Цишковский.

Лобанов напомнил автомобилистам о необходимости сменить летние шины на зимние.

Ранее синоптики предупредили о похолодании до -5 °С в ХМАО.