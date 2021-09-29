Синоптики предупредили о похолодании до -5 °С в ХМАО

Синоптики рассказали о погоде в Ханты-Мансийском автономном округе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ночью 30 сентября местами туман, температура до -5 °С. Днём небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег)», — заявили синоптики.

В начале октября будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки. Температура до -4 °С. Днём местами небольшие осадки.

Ранее Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.