Синоптики предупредили о похолодании до -5 °С в ХМАО

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Синоптики рассказали о погоде в Ханты-Мансийском автономном округе.
Синоптики предупредили о похолодании до -5 °С в ХМАО

    Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

    «Ночью 30 сентября местами туман, температура до -5 °С. Днём небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег)», — заявили синоптики.

    В начале октября будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки. Температура до -4 °С. Днём местами небольшие осадки.

    Ранее Андрей Продеус, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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