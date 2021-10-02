СК проводит проверку после исчезновения альпиниста на вулкане Ключевская сопка

Следственный комитет организовал проверку после исчезновения альпиниста в районе вулкана Ключевская Сопка на Камчатке.

«Следственным управлением СК России по Камчатскому краю организована проверка обстоятельств исчезновения альпиниста, совершавшего восхождение на вулкан Ключевская Сопка… По итогам доследственной проверки органом следствия будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.

По предварительным данным, два туриста из Екатеринбурга, 32 и 36 лет, в период с 26 по 27 сентября начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка Камчатского края, но из-за ухудшившихся погодных условий приостановили восхождение, после чего разделились. Один из мужчин, 1985 года рождения, прибыв 1 октября на высоту 2600 м, где обустроен базовый дом для ночёвки альпинистов, своего напарника там не обнаружил. До настоящего времени местонахождение мужчины не установлено.

Ранее сообщалось, что сотрудники Камчатского управления МЧС приступили к проведению спасательной операции пропавшего на вулкане Ключевая Сопка альпиниста.