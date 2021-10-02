На Камчатке ищут пропавшего на вулкане Ключевская сопка альпиниста

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Сотрудники Камчатского управления МЧС приступили к проведению спасательной операции пропавшего на вулкане Ключевая сопка альпиниста.
На Камчатке ищут пропавшего на вулкане Ключевская сопка альпиниста
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По словам одного из жителей Свердловской области, 27 сентября они с товарищем начали восхождение к вершине вулкана, однако на высоте около 4 тыс. м погода испортилась и началась метель. Альпинисты укрылись от неё в убежище в снегу и решили переждать непогоду, а потом разделиться.

«Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2,6 тыс. м, но своего товарища там не встретил», — отметили в МЧС.

Для поисково-спасательных работ из посёлка Ключи выдвинулась группа спасателей, в пятницу, 1 октября, удалось найти одного из альпинистов. Поиски второго продолжаются при погодных условиях с ветром до 70 м/с и температурой воздуха -13...-15 °С, которая с учётом обстоятельств ощущается как -30°С.

28 сентября Нальчикский городской суд арестовал на два месяца Дениса Алимова, организатора восхождения на Эльбрус 23 сентября, во время которого погибли пять человек. Всего в группе было 19 человек. Защита Алимова подала апелляцию.

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