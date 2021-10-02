При взрыве газа в Нижнем Новгороде пострадали два человека

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При взрыве газа в многоквартирном доме Нижнего Новгорода пострадали два человека, обрушились балкон и межтамбурные перекрытия.
При взрыве газа в Нижнем Новгороде пострадали два человека
  • РИА Новости
  • © Николай Хижняк

«Предварительно, произошёл хлопок газовоздушной смеси, пострадали два человека. В результате произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы регионального МЧС.

Инцидент произошёл в 07:10 в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара.

Отмечается, что дом газифицирован. Пожара не возникло.

Ранее сообщалось, что после взрыва газа в частном доме в Махачкале возбуждено уголовное дело.

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