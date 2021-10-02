При взрыве газа в Нижнем Новгороде пострадали два человека
- РИА Новости
- © Николай Хижняк
«Предварительно, произошёл хлопок газовоздушной смеси, пострадали два человека. В результате произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы регионального МЧС.
Инцидент произошёл в 07:10 в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара.
Отмечается, что дом газифицирован. Пожара не возникло.
Ранее сообщалось, что после взрыва газа в частном доме в Махачкале возбуждено уголовное дело.