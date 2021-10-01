В Татарстане пресекли работу подпольного казино
- РИА Новости
- © Михаил Мордасов
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Татарстану.
Сотрудники оперативных служб нашли 16 системных блоков и такое же количество мониторов, кассовый аппарат, мини-принтер для печати талонов. Устанавливаются причастные к организации незаконной деятельности.
СУ СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело.
Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Севастополе сети подпольных игровых клубов.