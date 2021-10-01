В Татарстане пресекли работу подпольного казино

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лениногорскому району пресекли деятельность подпольного казино, расположенного в нежилом помещении.
В Татарстане пресекли работу подпольного казино
  • РИА Новости
  • © Михаил Мордасов

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Татарстану.

Сотрудники оперативных служб нашли 16 системных блоков и такое же количество мониторов, кассовый аппарат, мини-принтер для печати талонов. Устанавливаются причастные к организации незаконной деятельности.

СУ СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело.

Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Севастополе сети подпольных игровых клубов.

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