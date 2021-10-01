В Ростовской области усилили меры по борьбе с коронавирусом

Короткая ссылка
В Ростовской области постановили с 4 октября перевести на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников, а также лиц с хроническими заболеваниями и работников старше 65 лет в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
В Ростовской области усилили меры по борьбе с коронавирусом
  • © Правительство Ростовской области

Кроме того, в регионе до 50% ограничили заполняемость помещений для массовых мероприятий, максимальное число зрителей сократили до 500.

В медицинских организациях Ростовской области приостанавливается проведение профилактических осмотров и диспансеризации переболевших COVID-19 и детей.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в качестве альтернативы обязательной вакцинации ряда категорий граждан рассматривается локдаун.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить