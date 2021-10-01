В Ростовской области усилили меры по борьбе с коронавирусом
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Кроме того, в регионе до 50% ограничили заполняемость помещений для массовых мероприятий, максимальное число зрителей сократили до 500.
В медицинских организациях Ростовской области приостанавливается проведение профилактических осмотров и диспансеризации переболевших COVID-19 и детей.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в качестве альтернативы обязательной вакцинации ряда категорий граждан рассматривается локдаун.