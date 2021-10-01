В Ростовской области усилили меры по борьбе с коронавирусом

В Ростовской области постановили с 4 октября перевести на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников, а также лиц с хроническими заболеваниями и работников старше 65 лет в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, в регионе до 50% ограничили заполняемость помещений для массовых мероприятий, максимальное число зрителей сократили до 500.

В медицинских организациях Ростовской области приостанавливается проведение профилактических осмотров и диспансеризации переболевших COVID-19 и детей.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в качестве альтернативы обязательной вакцинации ряда категорий граждан рассматривается локдаун.