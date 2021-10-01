Генеральный консул КНР в Петербурге прокомментировала популярность ЕГЭ по китайскому языку

Генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ван Вэньли прокомментировала популярность ЕГЭ по китайскому языку.

«В 2015 году Россия объявила о включении китайского языка в список предметов для сдачи на едином государственном экзамене. В результате четырёх лет испытаний в 2019 году экзамен по китайскому языку официально включён в список ЕГЭ», — напомнила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, введение китайского в качестве предмета на вступительных экзаменах в вузы — одна из важных инициатив по интеграции языка в национальную систему образования в России.

«Тот факт, что всё больше и больше абитуриентов предпочитают сдавать экзамен по китайскому языку, также свидетельствует о растущем интересе российских школьников и их родителей к Китаю и об их стремлении к изучению китайского языка», — сказала Ван Вэньли.

Как отметила консул, в значительной степени это отражает тот факт, что по мере развития двусторонних отношений и дальнейшего укрепления сотрудничества в различных сферах растёт и спрос на персонал, владеющий китайским языком.

«Таким образом, китайский язык стал одним из важнейших вариантов планирования карьеры для российских студентов. Кроме того, по мере развития гуманитарных обменов между двумя странами всё больше россиян хотят понимать Китай, а изучение китайского языка — это самый прямой и эффективный способ сделать это», — добавила она.

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