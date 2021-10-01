Подлодка «Белгород» завершит госиспытания до конца года

Носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» атомная подводная лодка «Белгород», а также атомные субмарины «Новосибирск» и «Князь Олег» завершат государственные испытания до конца этого года.

Об этом рассказал генеральный директор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко.

«На очереди — «Новосибирск», «Князь Олег» и «Белгород». Эти корабли до конца года должны выполнить ещё несколько выходов в море на заводские и государственные испытания. На сегодня все работы по сдаточным АПЛ укладываются в графики. Корабли хорошо себя показывают в море, подтверждая свои характеристики», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что подлодка «Старый Оскол» завершила миссию в Средиземноморье и возвращается в Россию.