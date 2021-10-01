Военный эксперт Литовкин оценил перспективы применения боевых роботов в российской армии

Военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о перспективах использования в российской армии боевых роботов «Уран-9».

Применение комплексов повышает потенциал воинского подразделения и защищает жизнь солдат и офицеров, заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Он отметил, что во время боя беспилотная машина взаимодействует с союзными танками, боевыми машинами пехоты, самоходными артиллерийскими установками, самолётами и другой техникой.



Ранее сообщалось, что на совместных стратегических учениях России и Белоруссии «Запад-2021» впервые применили ударные роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта».

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в запасе Виктор Баранец в беседе с Nation News рассказал о возможностях истребителя Су-57 в связке с беспилотниками.