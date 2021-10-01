Собянин открыл городской клуб «Мой социальный центр» в Братеево

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Мэр Москвы Сергей Собянин в День пожилых людей открыл городской клуб для людей старшего поколения «Мой социальный центр» в районе Братеево.
Собянин открыл городской клуб «Мой социальный центр» в Братеево
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Мэр рассказал о целях и функциях таких центров. По его словам, сюда можно прийти отдохнуть, пообщаться, принять участие в различных мероприятиях.

Он также напомнил, что в столице действует программа «Московское долголетие», в которой участвуют около 400 тыс. человек.

«И в продолжение «Московского долголетия» мы в этой же идеологии начали переделывать наши социальные центры и создавать новые. Сегодня уже 30 таких центров», — рассказал Собянин.

Ранее главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Московской области Андрей Продеус в эфире телеканала «360» напомнил о важности вакцинации в пожилом возрасте.

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